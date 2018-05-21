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Новости

Принц Гарри женился на актрисе и стал герцогом

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11:00 21.05.2018 Источник: REGNUM

Бракосочетание британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл прошло в капелле святого Георгия в Виндзорском замке города Виндзор (Великобритания). Церемонию венчания провел 19 мая Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский.

Уэлби объявил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой. От королевы Великобритании Елизаветы II новобрачные получили титулы герцога и герцогини Суссекских. После торжественной церемонии венчания молодые проследовали к карете, в которой поехали в резиденцию Фрогмор-хаус, где состоялся торжественный прием в честь свадьбы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не была приглашена на торжества по случаю свадьбы отпрыска британского королевского рода и выразила «наилучшие пожелания» принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. ИА REGNUM

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