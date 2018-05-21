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Новости

В результате столкновений в Газе погибли уже более ста палестинцев

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11:05 21.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Более 100 палестинцев погибли с начала антиизраильских выступлений в Газе. Такие данные, как сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас-Сабиа», привело в воскресенье палестинское министерство здравоохранения. «С 30 марта по настоящее время в стычках в приграничных районах, преимущественно на востоке сектора, погибли 112 палестинцев», — отмечается в заявлении Минздрава. Кроме того, по информации ведомства, 13 тыс. 190 арабов получили ранения различной тяжести или отравление газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов Министерство уточнило, что среди погибших — 13 детей и юношей, не достигших 18 лет, среди получивших ранения — около 2 тыс. подростков, более 1 тыс. женщин. Более 300 участников манифестаций, получивших ранения, до сих пор находятся в тяжелом состоянии Многотысячные выступления в Газе в рамках «Марша возвращения» начались с конца марта, когда палестинцы отмечали День земли, и семь пятниц подряд оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах. В минувший понедельник стычки стали самыми ожесточенными за все время с начала акций. Они были приурочены к официальному открытию посольства США в Израиле в «городе трех религий» — Иерусалиме. В тот день в столкновениях были убиты более 60 палестинцев. Эхо Москвы

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