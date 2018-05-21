В Британии призывают ужесточить санкции против чиновников и бизнесменов, близких к Путину
11:32 21.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Британские парламентарии призывают правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Путину. Об этом говорится в докладе, который подготовил международный комитет Палаты общин. В документе отмечается, что условия для российского бизнеса в Британии остаются благоприятными, несмотря на жёсткую риторику в адрес России после отравления в Солсбери. Эхо Москвы
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