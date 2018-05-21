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Порошенко намерен вывести Украину из "зоны тяготения Российской империи"

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12:05 21.05.2018 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Петр Порошенко должен вывести страну из «смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи». Об этом, по сообщению УНИАН, он заявил в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий.

По словам главы государства, Украина сегодня последовательно проводит политику восстановления и сохранения национальной памяти, а также соблюдения идеалов гуманизма и демократии. Порошенко пообещал продолжать работать в этом направлении столько времени, сколько отмерит украинский народ.

Президент считает, что Украина выходит из сферы влияния России.

Ранее Петр Порошенко назвал свои главные достижения на посту главы государства. Президент упомянул усиление армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и введение безвизового режима с более чем 100 странами.  Lenta.Ru

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