0
0
15
Новости

Певица Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане

Добавить в избранное

12:32 21.05.2018 Источник: Lenta.ru

Американская певица Бейонсе купила церковь в Новом Орлеане за 850 тысяч долларов. Об этом сообщает издание TMZ. Отмечается, что площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

По информации портала, недалеко от церкви живет сестра певицы Соланж. Несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек.

По мнению пользователей соцсетей, певица будет сама петь литургии, однако поп-дива не стала комментировать свою покупку. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:20 21.05.2018
Берлускони поведал о красоте крымских парков
0
39
12:05 21.05.2018
Порошенко намерен вывести Украину из "зоны тяготения Российской империи"
0
78
12:00 21.05.2018
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
0
85
11:32 21.05.2018
В Британии призывают ужесточить санкции против чиновников и бизнесменов, близких к Путину
0
125
11:20 21.05.2018
Болгария не будет покупать у России истребители МиГ
0
174
11:05 21.05.2018
В результате столкновений в Газе погибли уже более ста палестинцев
0
152
11:00 21.05.2018
Принц Гарри женился на актрисе и стал герцогом
0
163
10:32 21.05.2018
В Крыму выявлена экстремистская группа, созданная помощником депутата Верховной Рады - ФСБ
0
210
10:20 21.05.2018
Половина регионов ПФО увеличила долги по зарплатам
0
236
10:05 21.05.2018
США давно напали бы на РФ и КНР, если б не ядерное оружие - СМИ
0
318

Возврат к списку