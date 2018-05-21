Мундиаль скорректировал графики отключения горячей воды
13:20 21.05.2018 Источник: Известия
В городах — организаторах ЧМ перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды, рассказали «Известиям» в Минстрое. Это необходимо для ее бесперебойной подачи на спортивных объектах и в гостиницах, где разместятся болельщики и спортсмены. Ежегодное отключение горячей воды проводится ради плановой проверки и ремонта труб. Поэтому совсем отменить его не могут, а перенесут либо на дни до начала игр, либо после — в каждом регионе по-своему. Эксперты считают, что корректировки никак не повлияют на работу сетей, но станут важным элементом создания комфортных условий для гостей турнира.
Как рассказали «Известиям» в Минстрое, в период мундиаля в городах-организаторах не будут отключать горячую воду в районах расположения стадионов, тренировочных баз и гостиниц.
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