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Новости

Google, по всей видимости, перестала быть "корпорацией добра"

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13:32 21.05.2018

Легендарный пункт «Don’t be evil» (Не будь злом) исчез из этического кодекса корпорации Google. Его озвучил 18 лет назад инженер Google Пол Бакхейт.

Следовательно, компания официально разрешила сотрудникам «быть злом». Однако предполагается, что исчезновение этого требования к поведению каждого члена коллектива связано с переходом корпорации Google в подчинение холдингу Aplhabet в 2015 году. Тогда легендарный лозунг «Не будь злом» заменили на «Делай правильные вещи».  ФАН

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