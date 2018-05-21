СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом на Украине Вышинского
14:00 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К. Вышинского, давлением на его коллег. Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль. Необходимо, на наш взгляд, поставить перед властями Украины вопрос о немедленном освобождении К. Вышинского, объективном расследовании обстоятельств случившегося и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег", - говорится в обращении, подписанном главой СПЧ.
Также Совет попросил уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову взять ситуацию под личный контроль и принять меры для немедленного освобождения Вышинского, отмечая необходимость объективного расследования обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналистов.
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