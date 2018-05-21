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Новости

Ставки по ипотеке в РФ снизились до минимума - ЦБ

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14:32 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ставки по ипотеке в РФ опустились до минимума, средняя ставка по ипотеке в РФ составляла в марте 9,64%, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании рабочей группы по отчету ЦБ в Госдуме.

"Весной 2018 года они достигли 9,64%", - сказала она.

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