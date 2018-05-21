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Серебренников останется под домашним арестом

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15:00 21.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Мосгорсуд оставил под домашним арестом художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Суд также признал законным продление домашнего ареста двум другим фигурантам дела — бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Юрию Итину, экс-главу департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софьу Апфельбаум.

Мосгорсуд также отклонил жалобу на отказ в переводе под домашний арест бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он единственный из всех фигурантов дела содержался под стражей, но 14 мая был отпущен под подписку о невыезде по состоянию здоровья.

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