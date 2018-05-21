Теперь Лондон может назвать инвестиции из любой страны "грязными деньгами" - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Лондона, подготовившего доклад о "грязных деньгах" из России, говорят о том, что теперь с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ"Инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Великобритании с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - отметил он, комментируя подготовленный в Лондоне доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании". Песков заявил, что не сомневается, что инвесторы из других стран обратят внимание на произошедшее.Представитель Кремля напомнил, что в последние десятилетия российский бизнес рос, развивался и вел мирную экономическую экспансию в другие страны. "Однако в последние годы мы вместе с вами стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции в нарушение всех норм и правил Всемирной торговой организации, подобные проявления наносят ущерб интересам наших компаний", - констатировал Песков. Опубликованный Лондоном доклад он назвал "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".Песков добавил, что не располагает информацией о том, действительно ли Великобритания отказалась продлить инвестиционную визу для российского бизнесмена Романа Абрамовича.