Власти Китая могут отказаться от всех ограничений по рождаемости
17:00 21.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Власти Китая могут отказаться от всех ограничений по рождаемости уже в следующем году. По данным агентства Блумберг, сейчас Госсовет КНР проводит исследование негативных последствий прежней политики. Изначально китайские семьи должны были придерживаться правила «одна семья – один ребенок». Несколько лет назад этот принцип был смягчен: семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком, разрешили родить второго ребенка. В 2015-ом году семьям разрешили иметь двух детей. Эхо Москвы
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