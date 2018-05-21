0
0
33
Новости

Власти Китая могут отказаться от всех ограничений по рождаемости

Добавить в избранное

17:00 21.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Власти Китая могут отказаться от всех ограничений по рождаемости уже в следующем году. По данным агентства Блумберг, сейчас Госсовет КНР проводит исследование негативных последствий прежней политики. Изначально китайские семьи должны были придерживаться правила «одна семья – один ребенок». Несколько лет назад этот принцип был смягчен: семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком, разрешили родить второго ребенка. В 2015-ом году семьям разрешили иметь двух детей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 21.05.2018
"Прямая линия" президента пройдет без зрителей в студии - источник
0
86
16:12 21.05.2018
Спасатели потушили пожар на корме ледокола "Красин" в центре Петербурга
0
119
16:00 21.05.2018
Клинтон похвасталась ушанкой со звездой
0
131
15:32 21.05.2018
Теперь Лондон может назвать инвестиции из любой страны "грязными деньгами" - Песков
0
196
15:12 21.05.2018
Жителям Швеции разошлют брошюру "Если придет война"
0
211
15:00 21.05.2018
Серебренников останется под домашним арестом
0
199
14:32 21.05.2018
Ставки по ипотеке в РФ снизились до минимума - ЦБ
0
231
14:12 21.05.2018
Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А" - источник
0
298
14:00 21.05.2018
СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом на Украине Вышинского
0
238
13:32 21.05.2018
Google, по всей видимости, перестала быть "корпорацией добра"
0
281

Возврат к списку