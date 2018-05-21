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В Госдуме вновь заговорили о запрете продажи алкоголя до 21 года

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17:40 21.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме вновь задумались о запрете продажи алкоголя до 21 года. По мнению первого зампреда комитета ГД по охране здоровья Федота Тумусова, сейчас у такой инициативы появились перспективы.

Как он пояснил радиостанции «Говорит Москва», власти могут прибегнуть к такой мере в рамках выполнения поставленной Владимиром Путиным задачи об увеличения продолжительности жизни россиян.

«Есть инициатива Путина о том, чтобы вся страна боролось за то, чтобы войти в клуб 80+, то есть ожидаемая продолжительность жизни повышалась. Это мы все поддерживаем и над этим все будем работать. Можно сказать, что на данном этапе это прообраз национальной идеи. Для выполнения этой задачи могут приниматься разного рода меры, в том числе запрет продажи алкоголя до 21 года. Надо беречь нашу молодёжь от пристрастия к этому злу».

По словам депутата, такие инициативы уже вносились в Госдуму и ранее, но тогда они встречали противодействие.

«Реализовать это будет, конечно, сложно, поскольку тут будут действовать разного рода силы. Но мы будем дальше в этом направлении работать».

Ранее сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для того, чтобы активное долголетие состоялось, «необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения». По её словам, период активного детства в перспективе будет продолжаться до 25-30 лет.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», - сказала Скворцова.

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