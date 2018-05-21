Впервые в истории ЦРУ возглавила женщина

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел приступила в понедельник к исполнению своих обязанностей. К присяге в штаб-квартире ведомства ее привел вице-президент США Майкл Пенс.

На церемонии также присутствовали президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео. Перед непосредственной присягой глава государства поздравил Хэспел, пожелал ей удачи, и заявил, что "в стране нет никого, кто был бы более квалифицированным для этой должности", чем она.

Хэспел стала первой в истории США женщиной, возглавляющей это ведомство и лишь вторым кадровым сотрудником управления, дослужившимся до этой должности.

В прошлый четверг Сенат Конгресса США утвердил Хэспел новым директором ЦРУ. Ее кандидатуру поддержали 54 сенатора из 100, 45 выступили против. На данном посту Хэспел сменила Майкла Помпео, ранее утвержденного госсекретарем США.

Изначально решение президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность директора ЦРУ Хэспел встретило противоречивую реакцию в верхней палате из-за ее связей в прошлом с программой, предполагавшей применение пыток. В частности, зампредседателя сенатского спецкомитета по разведке, демократ Марк Уорнер направил ей отдельное письмо с просьбой разъяснить ее позицию по данному поводу. Хэспел в ответ заявила, что разведывательное управление вообще не должно было применять подобные методы, несмотря на добытую ценную информацию.