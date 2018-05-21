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Бизнесмен подал иск к Алексею Навальному за публикацию материала о взятке

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19:30 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному за публикацию материала на сайте блогера. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Любинского суда столицы Людмила Морозова.

"Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный", - сказала представитель суда.

Как следует из иска, речь идет о материале Навального под названием "Как олигарх платил взятку вице-премьеру".

Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль, пояснили в суде.

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