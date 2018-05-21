Новый премьер Армении уже обнаружил злоупотребления в разных ведомствах

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоупотребления выявлены в государственных структурах Армении, все данные уже направлены в соответствующие органы. Об этом сообщил журналистам в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"Да, уже были случаи, когда обнаружили злоупотребления в разных ведомствах. Все материалы отправлены в соответствующие органы", - заявил Пашинян. Он подчеркнул, что не хочет называть конкретные структуры и имена конкретных людей, поскольку "действует презумпция невиновности".

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что главным приоритетом его команды является искоренение коррупции.







