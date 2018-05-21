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Моди пригласил учащихся "Сириуса" в официальный тур по Индии

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20:45 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии закрытия майской образовательной программы центра "Сириус" пригласил учащихся центра посетить Индию для обмена опытом и знаниями с индийскими школьниками. Перед приглашением Моди поинтересовался у российских участников, кто бы хотел поехать в Индию, и практически все присутствующие подняли руки.

"Я хочу, чтобы вы поехали в Индию, и мы сделаем официальный тур для вас. Когда вы приедете к нам, то я лично с вами встречусь и обсужу с вами разные вопросы. И я обещаю, что если вы приедете, то у вас будет встреча со школьниками Индии", - сказал Моди.

Индийский премьер отметил, что в ходе сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным затрагивалась тема образовательного центра "Сириус" и обсуждая ее, Путин был очень эмоционален. "Когда мы поговорили о "Сириусе", то у него было особое лицо. Если вы хотите понять, какой он человек, то вы можете судить об этом по тому, как он эмоционально говорит об этом центре и о вас. Это отражает его характер как лидера страны, дети и школьники которой хотят тоже стать лидерами будущего", - сказал премьер-министр Индии.

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