Выжившие при авиакатастрофе на Кубе все еще в критическом состояние
22:15 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, продолжает оцениваться как критическое. Об этом сообщил в понедельник Карлос Мартинес, директор гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, где находятся пострадавшие.
"Всем трем женщинам произведено переливание крови. Пациентки подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - рассказал Мартинес, слова которого приводит агентство Пренса Латина.
Выжившим в авиакатастрофе 19, 23 и 39 лет. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.
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