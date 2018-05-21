Выжившие при авиакатастрофе на Кубе все еще в критическом состояние

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, продолжает оцениваться как критическое. Об этом сообщил в понедельник Карлос Мартинес, директор гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, где находятся пострадавшие.

"Всем трем женщинам произведено переливание крови. Пациентки подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - рассказал Мартинес, слова которого приводит агентство Пренса Латина.

Выжившим в авиакатастрофе 19, 23 и 39 лет. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.



