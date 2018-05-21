0
0
120
Новости

Выжившие при авиакатастрофе на Кубе все еще в критическом состояние

Добавить в избранное

22:15 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, продолжает оцениваться как критическое. Об этом сообщил в понедельник Карлос Мартинес, директор гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, где находятся пострадавшие.

"Всем трем женщинам произведено переливание крови. Пациентки подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - рассказал Мартинес, слова которого приводит агентство Пренса Латина.

Выжившим в авиакатастрофе 19, 23 и 39 лет. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:15 21.05.2018
Могерини усомнился, что действия США пойдут на пользу как Ирану, так и всему миру
0
17
22:45 21.05.2018
Канада, Аргентина и ряд других страх обдумывают возможные санкции против Венесуэлы
0
80
21:45 21.05.2018
Трамп подписал указ, ограничивающий операции с госактивами Венесуэлы в США
0
163
21:15 21.05.2018
США не признает итоги выборов в Венесуэле и грозится принять меры
0
178
20:45 21.05.2018
Моди пригласил учащихся "Сириуса" в официальный тур по Индии
0
201
20:15 21.05.2018
Новый премьер Армении уже обнаружил злоупотребления в разных ведомствах
0
291
19:30 21.05.2018
Бизнесмен подал иск к Алексею Навальному за публикацию материала о взятке
0
287
18:30 21.05.2018
Впервые в истории ЦРУ возглавила женщина
0
367
17:40 21.05.2018
В Госдуме вновь заговорили о запрете продажи алкоголя до 21 года
0
409
17:12 21.05.2018
Госсекретарь США выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном
0
505

Возврат к списку