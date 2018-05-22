ШОС стала гарантией безопасности в регионе и мире - китайский министр

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 17 лет развития продемонстрировала жизнеспособность и стала надежной гарантией обеспечения стабильности и безопасности в регионе и мире. Об этом во вторник на открывшейся в китайской столице XIII ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств ШОС заявил министр общественной безопасности, член Госсовета КНР

"ШОС выдержала изменения в международной и региональной конъюнктуре, продемонстрировала свою жизнеспособность и стала надежной гарантией безопасности, стабильности и совместного развития государств-членов", - отметил он. Чжао Кэчжи указал, что заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасностии советник премьер-министра Пакистана по национальной безопасностивпервые принимают участие во встрече, которая стала первой после расширения ШОС.

"В течение 17 лет с момента создания ШОС неуклонно придерживается шанхайского духа и стремится к укреплению добрососедства, дружбы и солидарности между странами- участницами. Организация эффективно противодействует угрозам и вызовам безопасности в регионе, укрепляется наше сотрудничество в экономической, культурной и других областях", - констатировал представитель Китая.

"В настоящее время в международной и региональной ситуации происходят сложные и глубинные перемены, - продолжил он. - Это представляет новые вызовы для поддержания безопасности и стабильности в регионе".

"Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы расширить консенсус по сотрудничеству в области правопорядка и безопасности, подготовиться к саммиту ШОС в Циндао, обозначить меры дальнейшего сотрудничества, заложить прочный фундамент для отстаивания мира, стабильности и безопасности региона", - резюмировал министр общественной безопасности Китая.

Участники встречи проработают документы в сфере безопасности для их рассмотрения и утверждения предстоящим саммитом ШОС, который пройдет 9-10 июня в китайском Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). Стороны подпишут итоговый протокол и примут совместное заявление.

О встрече

Помимо Китая, в мероприятии будут участвовать представители Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОСи директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Россию на встрече будет представлять секретарь Совета безопасности РФ

Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, стороны обменяются мнениями о ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ШОС, а также рассмотрят вопросы дальнейшего сотрудничества в сферах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности и обеспечения информационной безопасности.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).