США усиливают давление на новые центры силы в мире - Патрушев
07:11 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и их союзники усиливают военно-политическое давление на новые центры силы в мире, из-за чего наблюдается беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "США и их союзники усиливают свое военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы, используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций. Следствием такой линии стал беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях", - сказал Патрушев. По его словам, доминирующая тенденция на современном этапе развития глобальной политики и экономики - перераспределение баланса сил и формирование многополярной модели мироустройства. Ее отличительный признак - рост числа государств, приверженных независимой внешней политике, пояснил секретарь российского Совбеза. "С учетом данного обстоятельства возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мироустройства. Только слаженная и скоординированная работа будет способствовать росту авторитета организации на международной арене", - отметил Патрушев. Формирование многополярности, считает он, невозможно без углубления экономического сотрудничества, а интеграционные процессы стали приоритетным направлением в экономике как на глобальном, так и региональном уровнях.
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