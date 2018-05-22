США усиливают давление на новые центры силы в мире - Патрушев

07:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники усиливают военно-политическое давление на новые центры силы в мире, из-за чего наблюдается беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности Россиина встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"США и их союзники усиливают свое военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы, используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций. Следствием такой линии стал беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях", - сказал Патрушев.

По его словам, доминирующая тенденция на современном этапе развития глобальной политики и экономики - перераспределение баланса сил и формирование многополярной модели мироустройства. Ее отличительный признак - рост числа государств, приверженных независимой внешней политике, пояснил секретарь российского Совбеза.

"С учетом данного обстоятельства возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мироустройства. Только слаженная и скоординированная работа будет способствовать росту авторитета организации на международной арене", - отметил Патрушев.

Формирование многополярности, считает он, невозможно без углубления экономического сотрудничества, а интеграционные процессы стали приоритетным направлением в экономике как на глобальном, так и региональном уровнях.