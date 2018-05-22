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Новости

США объявили о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций"

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07:48 22.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций за всю историю" страны. Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики. Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.

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