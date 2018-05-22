США объявили о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций"

07:48 Источник: Русская служба Би-би-си

Госсекретарь СШАобъявил о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций за всю историю" страны. Помпео заявил, что после введения в действие санкций Ирану придется бороться за выживание его экономики. Он пообещал плотно сотрудничать с союзниками США в регионе, чтобы сдержать агрессию Ирана. 8 мая президент СШАобъявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году.