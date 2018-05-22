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Новости

Суд отклонил просьбу Серебренникова позволить ему ходить на работу

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08:12 22.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантами дела «Седьмой студии» — директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и экс-гендиректору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину, первому генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому.

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