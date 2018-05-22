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Новости

Великобритания начала три новых расследования против RT

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08:24 22.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Британский Госкомитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (Ofcom) начал три новых расследования в отношении RT. Предположительно, российский телеканал мог нарушить кодекс вещания и условия лицензии.

Как сообщается на сайте Ofcom, вопросы у Лондона возникли к содержанию двух выпусков новостей от 26 апреля и 4 мая и ток-шоу Crosstalk от 20 апреля.

В Кремле все подозрения считают политически мотивированными.

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