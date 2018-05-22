0
0
193
Новости

Перед футбольной сборной РФ поставили задачу-минимум на ЧМ-2018

Добавить в избранное

08:45 22.05.2018 Источник: NEWSru.com

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что задачей-минимум для российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года является выход из группы. Для ее выполнения подопечным Станислава Черчесова по итогам трех матчей группового этапа нужно занять место не ниже второго в своем квартете, где также выступят команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Подробнее:

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:00 22.05.2018
Отказ Болгарии от "Южного потока" Пушков назвал "грубейшей ошибкой"
0
14
09:32 22.05.2018
Пожар на бывшем полигоне в Удмуртии потушен
0
70
09:20 22.05.2018
Депутат Рады заявил о необходимости уничтожить Крымский мост
0
105
09:05 22.05.2018
Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга
0
113
09:00 22.05.2018
CNBC сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в РФ
0
157
08:36 22.05.2018
Китай увеличит закупки газа у США ради прекращения торговой войны
0
166
08:24 22.05.2018
Великобритания начала три новых расследования против RT
0
169
08:12 22.05.2018
Суд отклонил просьбу Серебренникова позволить ему ходить на работу
0
164
08:00 22.05.2018
Российские ПВО отбили атаку беспилотника на авиабазу Хмеймим
0
228
07:48 22.05.2018
США объявили о введении в отношении Ирана "самых жестких санкций"
0
198

Возврат к списку