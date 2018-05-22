Перед футбольной сборной РФ поставили задачу-минимум на ЧМ-2018
08:45 22.05.2018 Источник: NEWSru.com
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что задачей-минимум для российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года является выход из группы. Для ее выполнения подопечным Станислава Черчесова по итогам трех матчей группового этапа нужно занять место не ниже второго в своем квартете, где также выступят команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Подробнее:
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