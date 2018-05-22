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Новости

Депутат Рады заявил о необходимости уничтожить Крымский мост

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09:20 22.05.2018 Источник: РБК

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил о необходимости уничтожить Крымский мост, который был открыт в середине мая российскими властями.

По его словам, это сооружение является «вражеской инфраструктурой». «Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — отметил Мосийчук.

При этом он добавил, что в случае возвращения Крыма в состав Украины мост станет стратегическим объектом.  РБК

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