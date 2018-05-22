Депутат Рады заявил о необходимости уничтожить Крымский мост
09:20 22.05.2018 Источник: РБК
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил о необходимости уничтожить Крымский мост, который был открыт в середине мая российскими властями.
По его словам, это сооружение является «вражеской инфраструктурой». «Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — отметил Мосийчук.
При этом он добавил, что в случае возвращения Крыма в состав Украины мост станет стратегическим объектом. РБК
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