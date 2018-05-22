Пожар на бывшем полигоне в Удмуртии потушен

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на бывшем полигоне в поселке Пугачево в Удмуртии ликвидирован, сообщила во вторник ТАСС и. о. руководителя пресс-службы главного управления МЧС по региону"Пожар ликвидирован, группировка выведена", - сказала она.