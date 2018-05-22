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Пожар на бывшем полигоне в Удмуртии потушен

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09:32 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на бывшем полигоне в поселке Пугачево в Удмуртии ликвидирован, сообщила во вторник ТАСС и. о. руководителя пресс-службы главного управления МЧС по региону Вероника Митрофанова.

"Пожар ликвидирован, группировка выведена", - сказала она.

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