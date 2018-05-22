Автобус с детьми съехал в кювет в Псковской области
10:32 22.05.2018 Источник: RNS
Экскурсионный автобус, в котором находились 26 детей, съехал в кювет в Псковской области. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
«По имеющимся данным, сегодня около 8 часов утра у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса “Неоплан”, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находилось 26 детей. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть человек», — говорится в сообщении. RNS
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