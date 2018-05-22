Die Welt: В Германии возродят танки Leopard 2
11:05 22.05.2018 Источник: Газета.Ru
В Германии решили «возродить» первые серийные немецкие танки Leopard 2. Об этом пишет Die Welt.
Как отмечается, танки впервые были использованы во время Первой мировой войны, а также позволили Германии осуществлять завоевания в начале Второй мировой войны. Поле войны немецкая сторона сократила количество военных машин, но в настоящее время страны НАТО интенсивно вооружаются и уделяют большое внимание национальной обороне.
«Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России», — отмечается в статье.
По данным издания, современная модификация танков получила название в честь немецкого «монстра» A7V. Ее вес составляет 60 т, а скорость движения достигает 70 км/ч. Кроме того, в ЕС решили сделать дороги, мосты и железнодорожные пути более современными.
«Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Россия провела четыре испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Газета.Ru
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