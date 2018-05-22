Журналисты сравнили статистику стрельбы в учебных заведениях США и G7
11:32 22.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В учебных заведениях США за 9 лет стреляли в 57 раз чаще, чем во всех странах G7. По оценкам телеканала CNN, таких происшествий в Соединённых Штатах с 1 января 2009 года было 288.
При этом в Канаде зафиксировано лишь два случая, столько же во Франции, в Германии — один, в Великобритании, Италии и Японии их вообще не было.
Телеканал поясняет, что речь идёт о происшествиях, когда огнестрельное ранение на территории учебного заведения получал хотя бы один человек, кроме стрелявшего. В материале также подчёркивается, что с начала этого года огонь в американских школах и вузах в среднем открывали раз в неделю. Говорит Москва
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