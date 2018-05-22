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Полиция задержала пресс-секретаря Навального

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12:00 22.05.2018 Источник: РБК

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана, сообщил РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Она поехала в ОВД с доверенностью к [пресс-секретарю федерального штаба Навального] Руслану Шаведдинову, которого ранее задержали. Ее прямо в ОВД [«Тверское»] задержали за акцию 5 мая, за якобы призывы к несогласованной публичной акции. Это, конечно, просто какие-то репрессии. Сейчас там есть уже защитники. Суд либо сегодня, либо завтра будет», — пояснил он.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что у них нет информации о задержании Ярмыш. 

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