Австралийский архиепископ признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства
13:00 22.05.2018 Источник: Известия
Австралийский архиепископ Филипп Уилсон признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства над ребенком со стороны одного из священников.
67-летний Уилсон был обвинен в сокрытии преступления в 2015 году. По данным следствия, архиепископ знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, однако не сообщил об инциденте полиции.
Адвокаты Уилсона настаивали на закрытии дела из-за того, что архиепископ страдает болезнью Альцгеймера. Однако суд штата Новый Уэльс признал архиепископа виновным. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Известия
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