В РФ разработают нормативы по содержанию сероводорода в воздухе
13:32 22.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роспотребнадзор разработает новые нормативы по содержанию сероводорода в воздухе. В документе будут учтены не только параметры, связанные с запахом газа, но и с его вредом для здоровья граждан.
Представители Geenpeace Россия пожаловались на то, что сайт Мосэкомониторинга ссылается и на российские, на международные нормы по уровню сероводорода в атмосфере. Это, по мнению экологов, запутывает пользователей и позволяет, скрывать истинный вред причиняемый выбросами газа на подмосковных свалках. «Можно предположить, что для того, чтобы показатель казался ближе к нулю», — передаёт заявление Greenpeace издание РБК.
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» пояснил, что в России не существует своего норматива по вредному содержанию сероводорода, но Роспотребнадзор в ближайшее время такой документ примет.
«Есть нормативы по дискомфорту, когда мы их определяем в воздухе носом. Либо есть нормативы, которые оказывают влияние на здоровье человека. Вот у нас единственный в России норматив по сероводороду как раз рассчитан на дискомфорт. Поэтому в связи с тем, что отсутствует норматив по вреду для здоровья мы берём ВОЗовский норматив, меряем по нему. У Всемирной организации здравоохранения, самые жёсткие нормативы, рекомендованные всем странам, мы с ней активно сотрудничаем и считаем, что это корректно при отсутствии норматива в РФ.
Роспотребнадзор сейчас рассматривает этот вопрос, скорее всего, в ближайшее время этот норматив будет утвержден на федеральном уровне, и нам станет легче работать».
Минувшей ночью «Мосэкомониторинг» зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводород в Москве в Косино-Ухтомском районе и в Новокосине. Станция контроля воздуха обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза. Как отмечает ТАСС, повышенная концентрация держалась в течение трех часов.
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