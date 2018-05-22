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Путин проведет ряд закрытых встреч и будет готовиться к выступлению на ПМЭФ - Песков

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14:32 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в Сочи, помимо рабочих встреч и международных переговоров, занимается подготовкой к открывающемуся в четверг Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент РФ продолжает работать в Сочи, где во вторник у него состоятся переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Помимо этого, президент сегодня имеет несколько других встреч - закрытого характера. И он готовится к предстоящему питерскому форуму, готовится к своему выступлению на главной сессии", - сказал Песков, отметив, что подробнее о программе форума журналистам расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. ПМЭФ - один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.

В этом году среди участников ПМЭФ будут, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эмманюэль Макрон.

ТАСС выступает информационным партнером, кроме того агентство является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

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