Иран отверг требования Госдепа США и пригрозил "мощным кулаком" его руководителю

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Ирана "ударит мощным кулаком в лицо главе Госдепа США", заявил во вторник заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в Тегеранев связи с распространенными накануне высказываниями госсекретаря СШАв отношении Ирана. Об этом сообщает агентство ИЛНА."Народ Ирана объединится против них [американцев] и ударит мощным кулаком в лицо главе Госдепартамента США и любому, кто их поддержит, - сказал Кусери. - Чтобы больше никто не говорил о таких вещах так самонадеянно"."По моему мнению, не стоит уделять много внимания новому главе Госдепартамента США, - добавил военный. - Каждое из 12 условий, названных им, уже ранее выдвигалось Ирану".При этом Кусери указал на бессмысленность всех требований США, поскольку Иран не будет их исполнять. "Если бы мы хотели слушать американцев, то не организовали бы революцию в 1979 году и не освободили бы нашу страну от этих преступников", - пояснил он.Помпео заявил в понедельник, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Глава Госдепа США выступил в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.