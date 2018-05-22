В РПЦ будут противодействовать ВИЧ-диссидентству
17:00 22.05.2018 Источник: NEWSru.com
В Русской православной церкви (РПЦ) решили, что назрела необходимость в разработке методик взаимодействия священнослужителей и церковных социальных работников с ВИЧ-инфицированными людьми. Об этом, как сообщает сайт Московского патриархата, заявил руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев, который принял участие в состоявшемся накануне в Санкт-Петербургской епархии в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" круглом столе "Духовно-нравственная поддержка семей с ВИЧ-инфекцией: поиск путей".
Создание пособия особенно важно в свете опасности распространения так называемого ВИЧ-диссиденства, в частности и среди священнослужителей, отметили в РПЦ. Участники круглого стола подчеркнули, что Церковь не поддерживает ВИЧ-диссиденство, а выступления отдельных священнослужителей, отрицающих существование ВИЧ-инфекции, выражают их личную позицию. Ранее в РПЦ уже публично заявляли, что выступают против ВИЧ-диссидентства. Newsru.com
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