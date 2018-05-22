Рейсовый автобус подорвали в Дебальцево
17:12 22.05.2018 Источник: Известия
В Дебальцево во вторник, 22 мая, подорвали рейсовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Он уточнил, что инцидент произошел в 15:50 мск, когда автобус двигался по улице Курчатова.
«По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри», — цитирует Якубова «Донецкое агентство новостей».
Ранее 22 мая украинские силовики назвали цель наступления на Горловку. По данным источника в штабе Операции объединенных сил, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Известия
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