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Новости

Рейсовый автобус подорвали в Дебальцево

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17:12 22.05.2018 Источник: Известия

В Дебальцево во вторник, 22 мая, подорвали рейсовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он уточнил, что инцидент произошел в 15:50 мск, когда автобус двигался по улице Курчатова.

«По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри», — цитирует Якубова «Донецкое агентство новостей».

Ранее 22 мая украинские силовики назвали цель наступления на Горловку. По данным источника в штабе Операции объединенных сил, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево.  Известия

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