Роберту Ленглендсу вручили Абелевскую премию по математике

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадский ученый, объявленный в марте лауреатом Абелевской премии по математике, получил во вторник престижную награду из рук короля Норвегии Харальда Пятого. Шестнадцатая церемония вручения премии, учрежденной правительством скандинавского королевства в 2002 году с целью популяризации науки, по традиции прошла в историческом здании Университета Осло.Ленгслендс, большую часть жизни работавший в университетах США, в том числе в Йеле и Принстоне, был удостоен награды "за создание визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел", напомнил собравшимся президент присуждающей премию Академии наук Норвегии Уле Сейерстед. Так называемая программа Ленглендса, работа над которой до сих пор продолжается, представляет собой обширное направление исследований в математике, объединяющее множество гипотез и теорем, связывающих воедино несколько ключевых разделов математической науки.