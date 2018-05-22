Роберту Ленглендсу вручили Абелевскую премию по математике
17:40 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадский ученый Роберт Ленглендс, объявленный в марте лауреатом Абелевской премии по математике, получил во вторник престижную награду из рук короля Норвегии Харальда Пятого. Шестнадцатая церемония вручения премии, учрежденной правительством скандинавского королевства в 2002 году с целью популяризации науки, по традиции прошла в историческом здании Университета Осло.
Ленгслендс, большую часть жизни работавший в университетах США, в том числе в Йеле и Принстоне, был удостоен награды "за создание визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел", напомнил собравшимся президент присуждающей премию Академии наук Норвегии Уле Сейерстед. Так называемая программа Ленглендса, работа над которой до сих пор продолжается, представляет собой обширное направление исследований в математике, объединяющее множество гипотез и теорем, связывающих воедино несколько ключевых разделов математической науки.
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