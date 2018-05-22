FIFA проверила выводы WADA по допингу у российских футболистов и закрыла дело
18:27 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил российскими футболистами из расширенного состава на чемпионат мира 2018 года и закрыла дело, основанное на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом говорится в заявлении федерации.
"Проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, завершена. Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого", - говорится в тексте заявления.
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