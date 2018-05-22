Польша поддержала инициативу об ограничении права вето в Совбезе ООН

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша поддерживает инициативу ограничения возможности использования права вето в Совете Безопасности ООН в случаях, когда речь идет о серьезных преступлениях против человечности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел председательствующей в мае в Совбезе ООН республики Яцек Чапутович в ходе заседания по защите гражданских лиц в условиях конфликтов.

"Мы поддерживаем инициативы, направленные на ограничение применения права вето в Совбезе в отношении военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности", - указал он.

По словам Чапутовича, Совбез ООН должен чаще обращаться в Международный уголовный суд (МУС) в связи со случаями нарушения международного гуманитарного права. "МУС должен играть руководящую роль и привлекать к ответственности стороны конфликта, - сказал он. - Совбез должен чаще передавать информацию о вопиющих нарушениях в МУС".

"Безнаказанность за нарушение международного гуманитарного права должна быть исключена, - констатировал польский министр. - Все виновники должны нести ответственность".