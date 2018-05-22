0
0
126
Новости

Мадуро выгнал из страны временного поверенного в делах США

Добавить в избранное

21:21 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США Тодда Робинсона. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Я объявил его персоной нон грата, и я объявляю о высылке временного поверенного в делах США в течение 48 часов", - сказал Мадуро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:05 22.05.2018
В Европе заявили, что стандарты выборов в Венесуэле не заслуживают доверия
0
52
21:50 22.05.2018
В Москве задержан бывший мэр Ялты
0
82
21:10 22.05.2018
В Минфине не исключают, что криптовалюты можно будет менять в РФ на рубли
0
138
20:50 22.05.2018
По мнению Трампа, лидеры Южной и Северной Кореи могут провести новую встречу
0
155
20:10 22.05.2018
Четыре "Булавы" были успешно запущены с борта "Юрия Долгорукого"
0
203
19:43 22.05.2018
ВМС НАТО получат двойной перевес на Балтике над БФ России
0
318
19:32 22.05.2018
В Украине испытали работу американских ПТРК "Джавелин"
0
234
18:45 22.05.2018
Польша поддержала инициативу об ограничении права вето в Совбезе ООН
0
317
18:27 22.05.2018
FIFA проверила выводы WADA по допингу у российских футболистов и закрыла дело
0
299
17:40 22.05.2018
Роберту Ленглендсу вручили Абелевскую премию по математике
0
311

Возврат к списку