Мадуро выгнал из страны временного поверенного в делах США

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США Тодда Робинсона. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Я объявил его персоной нон грата, и я объявляю о высылке временного поверенного в делах США в течение 48 часов", - сказал Мадуро.