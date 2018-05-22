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В Москве задержан бывший мэр Ялты

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21:50 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-мэр Ялты Андрей Ростенко задержан в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Москве задержан бывший мэр Ялты Андрей Ростенко. В настоящее время его процессуальный статус пока неизвестен", - сказал собеседник агентства.

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