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Президент Южной Кореи уверен, что Трамп может обеспечить безопасность на полуострове

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23:15 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сможет добиться свертывания ядерной военной программы КНДР и подписать договор о мире на Корейском полуострове. Такое мнение выразил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая во вторник перед журналистами на встрече со своим американским коллегой в Белом доме.

"У меня есть вся уверенность в том, что президент Трамп сможет добиться исторического результата, успешно проведя предстоящий американо-северокорейский саммит и положив конец корейской войне, которая [официально] длится последние 65 лет", - заявил Мун Чжэ Ин. Кроме того, считает он, Трамп сможет "достичь полной денуклеаризации Северной Кореи, установить постоянный режим мира на Корейском полуострове и нормализовать отношения между Соединенными Штатами и Северной Кореей". "И я не пожалею сил, чтобы оказать всю необходимую поддержку", - заверил южнокорейский лидер.

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