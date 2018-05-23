Ситуация в Донбассе резко обострилась
07:00 23.05.2018
Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий. Киев и власти самопровозглашенных республик обвиняют в эскалации друг друга. В ДНР ее связывают с приближением чемпионата мира по футболу. Ситуация опасная, если ее срочно не купировать, она может перерасти во что-то большее, констатирует собеседник «Ъ» в МИД РФ. "Коммерсант.ru" Офицер ВС ДНР «Железный» рассказывает о боях под Горловкой (видео): «Беспредел, который стали чинить украинские вооружённые силы и их националистические батальоны, вынудил нас дать достойный ответ по их позициям, по их укрепрайонам. И всё удачно получилось. Их передовые части были разбиты в пух и в перья. Склады горят до сих пор. Ну это им будет урок. Знать надо меру. Знать те договоры, которые были заключены ещё в пятнадцатом году. Все дальнейшие действия если будут выливаться в такое кровопролитие для мирных граждан, мы будем отвечать достойно». «Донбасс сегодня» В оборонном ведомстве ЛНР сообщают сегодня, что киевские силовики семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы памятника князю Игорю, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Веселогоровка и Нижнее Лозовое. "Луганский информационный центр"
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