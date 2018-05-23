Израильские самолеты поразили подземную и две морские цели ХАМАС в секторе Газа - армия
07:36 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли в ночь на среду удары по подземной структуре и двум целям морской полиции радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение границы и поджог израильского военного поста. Об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой. "Некоторое время назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам террористической организации ХАМАС, - указывается в документе. - Удары были нанесены в ответ на проникновение во вторник утром нескольких террористов в Израиль и поджог военного поста". Во вторник израильский танк уже поразил наблюдательный пост ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на эту вылазку, в результате которой с израильской стороны пострадавших не было. "Кроме того, эти три цели были поражены в ответ на продолжающиеся попытки направить беспилотные летательные аппараты и воздушные змеи с целью террористической деятельности и атаки на израильскую территорию" из сектора Газа, продолжили военные. В армии отметили, что "рассматривают эти продолжающиеся попытки нападения с соответствующей серьезностью", так как речь идет о "ежедневных попытках террористической организации ХАМАС нанести ущерб инфраструктуре безопасности на израильской территории и угрозе безопасности израильских гражданских лиц и войск". "ХАМАС несет ответственность за все угрозы, возникающие на территории сектора Газа, как под землей, так и над ней, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских гражданских лиц и израильского суверенитета", - подчеркивается в заявлении. Жертвами начавшихся в конце марта массовых столкновений в секторе Газа между палестинцами и израильскими солдатами стали уже около 120 арабов, более 13 тысяч получили ранения или отравление газом. Многотысячные выступления в Газе в рамках акции "Марш возвращения" начались 30 марта, когда палестинцы отмечали День земли, и семь пятниц подряд оборачивались беспорядками в приграничных районах. 14 мая произошли самые ожесточенные за все время с начала акций стычки. Они были приурочены к официальному открытию посольства США в Иерусалиме. За один день тогда в столкновениях с израильскими силовиками погибли более 60 палестинцев.
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