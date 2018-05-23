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Новости

ФИФА не обнаружила нарушений допинговых правил российскими футболистами

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07:45 23.05.2018

Международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала Всемирное Антидопинговое агентство (WADA) о том, что расследование в отношении российских футболистов по нарушениям допинг-правил не дало никаких результатов. Как сообщается на сайте ФИФА, доказательств вины россиян не обнаружено. ИА EADaily

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