Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией

08:00

Вчера, 22 мая, президент Россиипринял в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента Болгарии. Как сообщила пресс-служба Кремля, Радев заявил, что цель его визита — восстановление диалога между двумя странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения.

«Вы находитесь в нашей стране в связи со 140-летием освобождения болгарского народа от османского ига, в связи с окончанием освободительной войны болгарского народа, и это одна из существенных вех в нашей общей истории», — сказал Путин. Он также отметил: «Сейчас не буду вдаваться в вопросы экономического характера, отмечу только, что в прошлом году мы наблюдали рост товарооборота, что нас не может не радовать. Но возможности у нас гораздо больше, чем-то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чего мы достигли. Через несколько дней мы будем иметь удовольствие принимать в Москве премьер-министра Болгарии, так что и с ним тоже продолжим эти дискуссии».