Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией
08:00 23.05.2018
Вчера, 22 мая, президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента Болгарии Румена Радева. Как сообщила пресс-служба Кремля, Радев заявил, что цель его визита — восстановление диалога между двумя странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. «Вы находитесь в нашей стране в связи со 140-летием освобождения болгарского народа от османского ига, в связи с окончанием освободительной войны болгарского народа, и это одна из существенных вех в нашей общей истории», — сказал Путин. Он также отметил: «Сейчас не буду вдаваться в вопросы экономического характера, отмечу только, что в прошлом году мы наблюдали рост товарооборота, что нас не может не радовать. Но возможности у нас гораздо больше, чем-то, чем мы сегодня занимаемся, и то, чего мы достигли. Через несколько дней мы будем иметь удовольствие принимать в Москве премьер-министра Болгарии, так что и с ним тоже продолжим эти дискуссии».
ИА EADaily
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