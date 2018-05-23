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Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке сбора персональных данных детей

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08:24 23.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке сбора персональных данных лиц, возраст которых не достиг 16 лет, передает корреспондент «Росбалта».

Действующий закон не определяет какой-либо порядок сбора, обработки и хранения персональных данных несовершеннолетних. При этом фактически использование таких данных производится учебными заведениями дошкольного и среднего образовательного звена, медицинскими учреждениями, а также в ряде иных случаев, установленных законодательством. Например, при подаче сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Документом предлагается установить, что обработка персональных данных несовершеннолетних будет возможна только с согласия их родителей (законных представителей).

Если подростку исполнилось 14 лет и он работает, то за ним предлагается закрепить право самостоятельно давать согласие на обработку своих персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности.

В Госдуме напомнили, что в 2016 и 2017 годах в результате действий в Интернете так называемых «групп смерти», произошел ряд случаев самоубийств несовершеннолетних пользователей. Администраторы таких «групп смерти» манипулировали жертвами, в том числе, при помощи их персональных данных (фамилии, имени, адресе места жительства и т. д.), бесконтрольно распространяемых в различных источниках.

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