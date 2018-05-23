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Эрмитаж взыскивает с бывшего замминистра культуры 856 млн рублей

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08:36 23.05.2018

Музей признан пострадавшим по делу против экс-замминистра культуры. Теперь Эрмитаж подал иск о взыскании 856 млн руб. с Григория Пирумова и двух других фигурантов дела. Пирумова задержали по новому делу 17 мая, ранее судимый экс-замминистра стал фигурантом нового дела вокруг хищений при строительстве Эрмитажа. Новое дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК – крупное мошенничество. По версии следствия, Пирумов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борисом Мазо и руководителем ГК "Роспан" Никитой Колесниковым заключили госконтракт. Выполнять они его не планировали, а деньги присвоили переводом на подконтрольные счета. ПРАВО.Ru

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