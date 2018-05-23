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Новости

В Верховной раде заявили, что Крымский мост принадлежит Украине

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09:00 23.05.2018 Источник: РБК

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина», комментируя открытие Крымского моста, заявил, что этот объект, как и все построенные на территории Крыма сооружения, являются украинскими.

«Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, тоже украинские», — сказал он.

Также политик считает, что мост не сможет помешать кораблям заходить в украинские порты, расположенные в Азовском море. При этом он предложил закрыть тему обсуждения моста фразой: «Если Крым наш, то и Керченский мост тоже наш». «И слава богу, что он есть», — заключил депутат. РБК

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