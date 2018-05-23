Новый аэропорт в Саратовской области получил название Гагарин
09:32 23.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Новому аэропорту в Саратовской области присвоили имя Гагарина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.
В пояснительной записке говорится, что аэропорт будет носить название Гагарин в честь лётчика-космонавта, многие факты биографии которого связаны с регионом.
Отмечается, что с этой инициативой ранее выступило правительство Саратовской области. Идею поддержало большинство местных жителей.
Юрий Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил с отличием. В начале пятидесятых годов одновременно с учёбой он занимался в Саратовском областном аэроклубе. Кроме того, после исторического полёта в космос 12 апреля 1961 года Гагарин приземлился на колхозном поле в Саратовской области. Говорит Москва
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